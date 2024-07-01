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Spor, Futbol

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığını ve milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Emre Doğan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoperin transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı atmıştır."

Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli takımda geçen sezon forma giydiği 16 maçta 2 gol kaydetti.

Transfer detayları

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 8,5 milyon avro ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeneceği belirtildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin ise yarı yarıya paylaşılacağı aktarıldı.

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