Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü yapılacak
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.