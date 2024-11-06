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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Fatih Duman  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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