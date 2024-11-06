Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacakları maçın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olacağını söyledi.
İstanbul
Buruk, RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Önemli bir takımla karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de ara haftamıza denk geldi. Hem iyi dinlendik hem de çalışarak bu maça hazırlandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi stadımızda oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. Maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Okan Buruk, Galatasaray'ın rakip ayırt etmeksizin her maça kazanmak için çıktığını dile getirerek, "Amacımız yarın da kazanmak. Buna odaklanacağız. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimizin yaptığı rotasyonlar var. Hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyoruz. Sakatlıklar var. Tahmin ettiğimiz isimler var ama ne olursa olsun çok kaliteli bir kadroya ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Bence istatistiksel olarak da Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda ilk 2'deler. Bu da ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Bence ligde bulundukları yer, oynadıkları futbola göre orantılı değil." ifadelerini kullandı.
"Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak"
Buruk, yarınki müsabakayı kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacağının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Türkiye Ligi'nde de birçok rekoru kırdık. Amacımız her maçı kazanmak. Kazanınca da rekorlar geliyor. Yarın için tek düşüncemiz 3 puan almak. Türk futbolu için de önemli bir maç olacak. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız ama her maçta olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacağız."
Tottenham'ın "Kupa 2"de favori gösterildiğinin söylenmesi üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bu maç ekstra bizi motive ediyor. Ekstra heyecanlıyız. Hem stat atmosferi hem de iki takımın kadrosuna bakıldığında Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı kadrosuna sahip ve turnuvanın favorisi. Çok sakatları var ve Premier Lig ile Avrupa'yı farklı oyuncularla oynamaya çalıştılar. Hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyoruz. Ancak kim çıkarsa çıksın iyi oyunculara sahipler." şeklinde görüş belirtti.
"Bizim için tek büyük hedef final oynayabilmek"
Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde en büyük hedeflerinin finale kadar yükselmek olduğunu söyledi.
Kupayı kazanma hedefleri olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Ana hedefimiz ilk 8'in içine girmek. Ondan sonrası oynayacağınız takımlara bağlı. Hepsi farklı mücadele. Tur atladıktan sonra kadro yapısı ve transferler de devreye girecek. Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Kadro kalitesi, stadı, atmosferine bakıldığında bizim için de tek büyük hedef final oynayabilmek. Bunu hayal ediyoruz. İnşallah bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.
"Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar"
Buruk, Tottenham'ın geçiş hücumlarını iyi yaptığını dile getirdi.
Kuzey Londra temsilcisine karşı hata yapmamaları gerektiğini anlatan Buruk, "Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar ama set hücumlarında da iyiler. Geçiş hücumlarından çok gol bulma nedenleri baskılı ve önde oynamaları. Set oyununu iyi uygulayabilen yetenekli futbolculara da sahipler. Öncelikle hata yapmamamız gerek. Topun bizde olması lazım. Sabırlı ve hızlı oyuna önem vermemiz, erken düşünmemiz gerekiyor. Bu tür rakiplere karşı da arkadaki yerleşimimiz çok önemli oluyor. Buna da çalışıyoruz. Rakibimizin iyi bir geçiş takımı olduğunu söyleyebilirim. Ancak rakiplerine de çok fazla pozisyon veriyorlar." diye konuştu.
Ana planlarının dörtlü savunma olduğunu vurgulayan Buruk, "Son 2 maçta farklı sistemler kullandık ama ana önceliğimiz hep dörtlü savunma üzerine oldu. Oyuncu ve rakibe göre sistemi değiştiriyoruz. Bugün Osimhen antrenmana çıktı. Durumu hakkında karar vereceğiz. Bu sezon ana düşüncemiz dörtlü savunmaydı. Sistemle ilgili kararımızı yarın vereceğiz. Galatasaray, her maçta her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yarın da bunu yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Davinson Sanchez: Özel bir maç olacak
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, kendisi için özel bir maç olacağını söyledi.
Sanchez, RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a gelmeden önce 6 sezon Tottenham forması giyen Sanchez, "Özel bir maç olacak. Bu seviyede bir rakiple mücadele etmenin dışında benim de orada yaşadığım bir dönem var. Onlarla yeniden karşılaşacağım için ayrıca özel bir müsabaka." dedi.
İyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Sanchez, "Rakibimiz agresif olacaktır. Seyir zevkinin yüksek olacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Son maçlardaki performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Yüksek potansiyeli olan, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Keyifli bir maç olacağına inanıyoruz. Bu tarz maçlar her zaman keyiflidir. Her oyuncu bu tarz maçlarda forma giymek ister. Yarınki maçı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.
Yüksek seviyede bir maça çıkacaklarını vurgulayan 28 yaşındaki stoper, "Bu maç benim için özel bir karşılaşma olacak. Yüksek seviyede ve talepkar bir karşılaşma oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Tam bir takımlar, iyi çalışıyorlar, çok yetenekli genç oyuncuları var. Takım arkadaşlarımı ciddiyetle uyarmam gerek. Herkesin kendini vermesi gerekiyor. Ciddiyeti sağlarsak herkese karşı başa baş mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden olduğunu dile getirdi.
Takım olarak her sene geliştiklerini anlatan Sanchez, "Biz bu tür turnuvalar için çalışıyoruz. Kulübün bir potansiyeli var ve biz de bu turnuvanın favorilerinden biriyiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Her sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası kupalara konsantre olmaya çalışıyoruz. Avrupa'da gösterdiğiniz performans çok kıymetli. Dışarıda insanların Türk futbolunu izlediklerinde ne gördükleri çok önemli. Galatasaray'ın herkese karşı başa baş oynayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Sanchez, üçlü veya dörtlü savunma arasında hangisinde daha rahat ettiklerinin sorulması üzerine, "Her zaman daha fazlasını yapmak zorundayız. Farklı sistemlere adapte olmamız gerek. Daha iyi olduğumuz sistemler olabilir. Takım arkadaşlarımız ne istiyor, takıma ne lazım olduğunu görmemiz gerek. Her gün antrenman yapıp, yeteneklerimizi geliştirerek özelliklerimizin üstüne gitmemiz lazım. Sistemden bahsetmek bizim seviyemizdeki oyuncular için problem olamaz. Aksine kendimizi göstermek için fırsattır. Üçlüde veya dörtlüde kim daha iyi oynayacak diye birbirimizle de mücadele etmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiyalı stoper, adının dış basında Avrupa'nın önemli takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine şunları kaydetti:
"Bunlar spekülasyonlar. Nereye gideceğim çok soruluyor ama tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Kupa Amerika sırasında da böyle söylentiler vardı. Galatasaray'ın oyuncusuyum. Özellikle büyük takımlardan ilgi olması güzel bir şey. Bu iyi çalıştığımızı ve takımın iyi gittiğini gösteriyor. Ligde iyi bir performans sergiliyoruz. Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. Çünkü en iyiler Avrupa'da oynuyor. İlgi olup olmaması daha sonra konuşulacak, düşünülecek şeyler. Şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.