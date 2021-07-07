Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 7, 2021
Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/su8GXFFXg5