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Spor, Futbol

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Emrah Oktay  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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