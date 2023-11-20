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Spor

Salim Kayıcı, yeniden WAKO IF Asbaşkanı seçildi

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO IF) genel kurulunda yeniden asbaşkanlık görevine getirildi.

Halil İbrahim Avşar  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Salim Kayıcı, yeniden WAKO IF Asbaşkanı seçildi

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, WAKO IF Genel Kurulunun Portekiz'de gerçekleştirildiği belirtilerek, "Halihazırda asbaşkanlık görevinde bulunan federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı, yeniden asbaşkan seçildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıcı, "İki dönemdir devam ettiğim WAKO IF asbaşkanlık görevi için yeniden aday olmuştum. Delegelerin oylarıyla yeniden asbaşkan seçildim. Ülkem adına ilk günkü gibi dünya kick boksuna hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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