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Spor

Plaj hentbolu 2024 Paris Olimpiyatları'nın "gösteri sporu" olacak

Dünyada son yıllarda ilgi görmeye başlayan plaj hentbolu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda "gösteri sporu" olarak yer alacak.

Yasin Tuncer, Oktay Özden  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Plaj hentbolu 2024 Paris Olimpiyatları'nın "gösteri sporu" olacak

Antalya

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Hentbolu Komisyonu Başkanı Gabriella Horvath, Antalya'da düzenlenen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde AA muhabirine, plaj hentbolunun yükselen sporlar arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nin kusursuz geçtiğini ifade eden EHF Yönetim Kurulu Üyesi Horvath, "Antalya'da ve bu harika plajda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu iyi bir altyapı sundu. Güzel bir turnuvaya imza atıyorlar. Plaj hentbolu için çok uygun bir saha hazırlanmış. Oyuncular ve seyircilerin keyif aldığı, dünyanın ünlü plajlarından Konyaaltı'nda yapılan bu turnuvaya daha fazla sporsever bekliyoruz. Plaj hentbolu gerçekten zevkli bir spor." diye konuştu.

Horvath, Uluslararası ve Avrupa Hentbol Federasyonu ile beraber plaj hentbolunun olimpiyatlarda yer alması için uzun süredir proje üstünde çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllardır plaj hentbolunun uluslararası arenada en üst düzeyde temsil edilmesi için uğraşıyoruz. 2018'de Buenos Aires'teki Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez temsil edilmiştik. Polonya'nın Krakow kentinde 21 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Oyunları'nda spor dalı olarak yer alacağız. Çıtayı sürekli yükseltiyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda plaj hentbolu gösteri sporu olarak sahne olacak. Bu bizim için büyük bir zafer. Bizi izlemeye devam edin."


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