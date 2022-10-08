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Spor

Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine'de

Formula 1 pilotlarından Fransız Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine takımında yarışacak.

Yunus Kaymaz   | 08.10.2022
Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine'de

İstanbul

Alpine'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alpha Tauri pilotuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Gasly, yeni takımında vatandaşı Esteban Ocon'la puan mücadelesi verecek. İkisi de Normandiyalı olan pilotların arkadaşlıkları karting yaptıkları yıllara dayansa da rekabet arttıkça aralarının bozulduğunu gizlemediler.

Formula 1 kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Gasly, "Fransız kökleri olan bir takım için yarışmak özel bir şey. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca onlara karşı yarıştığım için Alpine'in güçlü yönlerini biliyorum. Gelişmeleri ve hırsları çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Alpha Tauri takımı, Gasly'den boşalan koltuk için 27 yaşındaki Hollandalı Nyck de Vries ile anlaştı.

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