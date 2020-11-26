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Altun: F1 takımlarının tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "F1 takımlarının bu güzel tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Mümin Altaş   | 26.11.2020
Altun: F1 takımlarının tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye'de yapılan Formula 1 yarışları kapsamında Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı amaçlı şehrin muhtelif bölgelerinde çekimi gerçekleştirilen tanıtım filmi yayınlandı.

                    

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tanıtım filminde dünyaca ünlü Formula 1 takımları Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yer aldı.

İletişim Başkanlığının himayelerinde hazırlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Üsküdar Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlar etkili çekimlerle sporseverler ve dünya kamuoyu ile buluştu.

Çekimler kapsamında iki Formula 1 aracı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dünyanın ilk kıtalararası karşılıklı geçişini ve kıtalararası pit-stopunu icra etti.

Formula1 yarış araçlarının İstanbul'u turladıkları tanıtım filminin, dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tanıtım filmine ilişkin şunları kaydetti:

"F1 takımlarının bu güzel tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizin tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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