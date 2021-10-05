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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.
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Spor

Formula 1 pilotu Gasly'den İstanbul Park övgüsü

Formula 1 takımlarından AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, geçen yıl İstanbul Park'ta ilk kez yarıştığını ve çok keyif aldığını söyledi.

Yunus Kaymaz   | 05.10.2021
Formula 1 pilotu Gasly'den İstanbul Park övgüsü

İstanbul

Formula 1 takımlarından AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde takımın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Pistin özelliklerine dikkat çeken genç pilot, "Geçen yıl ilk kez İstanbul Park'ta yarıştım. Tasarımını gerçekten çok beğendim. İlginç virajları, çok teknik pistiyle kendine has bir yer ve ben geçen yıl çok eğlendim. Fiziksel olarak zorlu, 8. viraj hiç bitmiyor. Piste çıkmayı dört gözle bekliyorum, virajları almak için farklı ve ilginç çizgiler izlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk ve tek zaferini yaşayan Gasly, sosyal medya hesabından da "Yenisini yapabilir miyiz İstanbul?" paylaşımını yaptı.

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