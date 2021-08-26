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Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak

Formula 1 takımlarından Alpine, İspanyol pilot Fernando Alonso'nun 2022'de de kadrolarında olacağını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.08.2021
Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak

Ankara


Alpine'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşan Alonso'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

40 yaşındaki Alonso, iki yıl aranın ardından döndüğü şampiyonada topladığı 38 puanla takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir puan gerisinde, pilotlar klasmanının 11. sırasında yer alıyor.


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