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Spor

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'nin, 18 Aralık pazar günü yapılacak Fransa-Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı için trafiğe kapatılacağı ve sadece yayaların kullanmasına izin verileceği belirtildi.

Alaattin Doğru   | 16.12.2022
Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Ankara

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, turistik cadde Şanzelize, olası kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Yetkililer, caddenin final maçı için trafiğe kapatılarak sadece yayaların kullanımına açılmasını kararlaştırdı.

Pazar günkü karşılaşma nedeniyle güvenliği sağlamak için 14 bin polis ve jandarma görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan polisin, 14 Aralık'taki Fas-Fransa yarı finali sonrası, kutlamaların yapıldığı Şanzelize'ye giderek şiddet başlatmak isteyen 47 kişilik ultra sağcı bir grubu, yakındaki bir barda yaptığı kontrol sırasında tespit ettiği ve gözaltına aldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin istihbarat kaynaklarının listesinde olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın Fas karşısında kazandığı yarı final karşılaşması sonrası Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde aşırı sağcı grupların sokaklara inerek taşkınlık çıkarmıştı.

14 Aralık çarşamba günkü yarı final maçı sonrası bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok kentte yaşanan olaylarda polis, 145'i Paris'te 167 kişiyi gözaltına alınmıştı.


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