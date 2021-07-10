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Spor, Tokyo 2020

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Fatih Çakmak   | 10.07.2021
Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, IPC'den gelen davetle 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Bakan Kasapoğlu, Aysel Özgan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atıcı Aysel Özgan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi sporcularımızdan gelen kota haberleri bizleri sevindiriyor. Para atıcılıkta 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Aysel Özgan'ı tebrik ediyorum. Milli atıcımızın başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Aysel Özgan'a 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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