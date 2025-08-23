Para atlet Aysel Önder, kadınlar 400 metre dünya rekorunu kırdı
Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, 54.80 saniyeye indirdi.
