Spor

Para atlet Aysel Önder, kadınlar 400 metre dünya rekorunu kırdı

Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Para atlet Aysel Önder, kadınlar 400 metre dünya rekorunu kırdı

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, 54.80 saniyeye indirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
