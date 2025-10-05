Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
122,921.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nın (DTM) final haftasında ikinci yarışı kazanarak DTM tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot olma başarısı gösterdi.

Ceren Aydınonat, Fatih Gazioğlu  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu

İstanbul

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'nın Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen DTM'nin 8. ve son ayağındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sonuçla genel klasman birinciliğine ulaşan Ayhancan Güven, organizasyon tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti. Genel klasmanda Avusturyalı Lucas Auer ikinci, Alman Maro Engel üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında "altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan 27 yaşındaki sporcu, aynı zamanda Porsche Fabrika pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.

Bakan Bak, Ayhancan Güven'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) birinci olan otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Almanya’da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven’in başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu

Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet