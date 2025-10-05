Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nın (DTM) final haftasında ikinci yarışı kazanarak DTM tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk pilot olma başarısı gösterdi.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'nın Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen DTM'nin 8. ve son ayağındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla genel klasman birinciliğine ulaşan Ayhancan Güven, organizasyon tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti. Genel klasmanda Avusturyalı Lucas Auer ikinci, Alman Maro Engel üçüncü sırada yer aldı.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında "altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan 27 yaşındaki sporcu, aynı zamanda Porsche Fabrika pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.
Bakan Bak, Ayhancan Güven'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) birinci olan otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum."