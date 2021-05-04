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Spor

Muhabbet kuşu 'Bulut'un Sivasspor tezahüratları ilgi çekiyor

Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu "Bulut", yaptığı tezahüratlarla dikkati çekiyor.

Halife Yalçınkaya   | 04.05.2021
Muhabbet kuşu 'Bulut'un Sivasspor tezahüratları ilgi çekiyor

Sivas

Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait "Bulut"un kırmızı-beyazlı ekip lehine yaptığı tezahürat videosu taraftarlardan beğeni topluyor.


Muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" şeklinde tezahürat yapabiliyor.

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Muhabbet kuşu 'Bulut'un Sivasspor tezahüratları ilgi çekiyor