Muhabbet kuşu 'Bulut'un Sivasspor tezahüratları ilgi çekiyor
Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu "Bulut", yaptığı tezahüratlarla dikkati çekiyor.
Sivas
Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait "Bulut"un kırmızı-beyazlı ekip lehine yaptığı tezahürat videosu taraftarlardan beğeni topluyor.
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Muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" şeklinde tezahürat yapabiliyor.