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Spor

Minik yüzücü pes etmedi, paralimpik milli takımına girmeyi başardı

Trabzon'da doğuştan sağ eli olmayan ve milli takıma seçilme başarısını gösteren 11 yaşındaki Alya Doğa Doğan, olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor.

Duygu Avunduk   | 14.06.2022
Minik yüzücü pes etmedi, paralimpik milli takımına girmeyi başardı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Doğan, şubat ayında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması'nda Paralimpik Yüzme Milli Takımı C kategorisinde milli takım forması giymeye hak kazandı.

Sporun yanı sıra okulda da oldukça başarılı bir öğrenci olan Doğan, antrenörü Ozan Sağlam eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü çift idman yaparak, temmuzda Konya'da düzenlenecek Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcu Doğan, AA muhabirine, 4 yaşında kolunu rahat hareket ettirebilmek için doktor tavsiyesiyle başladığı yüzme sporuna Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü'nde devam ettiğini söyledi.

Küçük yaşta milli takıma girmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Doğan, "Bazen kendimi insanların yerine koyuyorum ve bana baktıklarında şöyle hissetmelerini istiyorum, 'Bu kız çok çalışmış, çok yorulmuş, çok azimli, buralara kadar gelmiş'. Çünkü bu yaşta böyle bir hedefe ulaşmak ve devam edebilme hevesini taşımak çok güzel." dedi.

Doğan, Gaziantep'teki seçmelere hazırlanırken çok yorulduğunu, ağladığını ve vazgeçmeyi düşündüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok yorulduğum bir gün hocam, 'Şu anki yorulma, gözyaşların yarın mutluluk gözyaşları olacak' dedi. Bu söz üzerine ben daha da hırslandım, artık öyle bir duruma geldim ki antrenmanlara daha istekli gitmeye başladım. Kendime inanmadığım dönemler oldu ama o günleri atlattım ve sonucunda güzel bir yere vardım. Milli takıma girmeyi başardım, bu benim ve ailem için büyük bir gurur çünkü bu yolda çok büyük emekler verdim. Yoruldum, düştüm ama ayağı kalkarak buralara kadar geldim. İleride olimpiyat şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı yükseklere çıkartmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyorum."

Okul ve sporu birlikte devam ettirdiğini belirten Doğan, antrenmandan çıktıktan sonra zamanı iyi değerlendirmek adına kendisine kalan birkaç saatte ödevlerini yaptığını, hafta sonları da kitap okuyarak kendisini geliştirdiğini aktardı.

Alya Doğa Doğan, elinin olmamasını avantaja dönüştürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar 'O elini nasıl kullanabiliyorsun?' diyorlar, ben de doğuştan böyle olduğunu söylüyorum. Eğer bir gün çıkıp birisi gelse ve 'Seni iyileştirebiliriz, elini yapabiliriz, ameliyat olabilirsin' derse 'hayır' derim. Çünkü bu elimi seviyorum. Bu elim olmadan çok eksik kalırım. Buradan engelli insanlara sesleniyorum, asla üzülmeyin, engelleriniz size avantaj olarak bir sürü yol açabilir. Engelli olmanız bir şey değiştirmiyor."

Milli sporcu, anne ve babalardan da çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi.

"Mutlaka herkesin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır"

Doğan'ın antrenörü Ozan Sağlam ise kulüp bünyesinde farklı engellerde 11-18 yaş aralığında toplam 12 sporcu bulunduğunu söyledi.

Alya'nın milli takıma seçilmek için çok çalıştığına dikkati çeken Sağlam, "22-26 Nisan'da İstanbul'da milli takım kampındaydık. Bu süreçler hızlı ama yorucu geçti. Ancak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Kendisini başarılı bir sporcu olarak güzel bir yere koydu, bundan sonra da başarısı giderek artacak inşallah." diye konuştu.

Sağlam, Alya'nın küçük yaşta milli takıma girmesinin büyük bir avantaj olduğunu belirterek, temmuzda Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nın son ayağı için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Sağlam, "Okulun yanında spor yapan ve bu disiplini alan her çocuk hem okulda hem de sporda başarılı olur. Mutlaka herkesin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır." ifadesini kullandı.

Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Ziya Akgül de Alya'nın milli takıma seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Alya okulumuzdaki diğer öğrencilerimize de örnek teşkil etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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