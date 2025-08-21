Dolar
40.94
Euro
47.67
Altın
3,338.76
ETH/USDT
4,249.30
BTC/USDT
112,496.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Fatih Çakmak, Muhammed Boztepe  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Federasyon, başarısından ötürü milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Muğla ve Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bakan Bak, dünya gençler yüzme şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı

Bakan Bak, dünya gençler yüzme şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet