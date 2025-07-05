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Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Muhammed Boztepe  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı Fotoğraf: Mine Kasapoglu/AA

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

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Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.

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