Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da ikinci altın madalyasını kazandı
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.
Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
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Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.