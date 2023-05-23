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Spor

Milli voleybolcu İvegin: İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi seyircimiz önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi için gerçekleştirdiği hazırlık kampına katılan Tuğba İvegin, "İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Muhammed Boztepe  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Milli voleybolcu İvegin: İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi seyircimiz önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın oyuncularından Tuğba İvegin, kamp sürecini değerlendirdi.

Yeni başantrenör Daniele Santarelli ile çalışmalara yoğun şekilde başladıklarını vurgulayan milli smaçör, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde kampa katılacak arkadaşlarımızla birlikte iyi bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu yaz katılacağımız ilk turnuva olan Milletler Ligi'ne (VNL) kısa bir süre kaldı. İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezon yurt dışında forma giydiğim için yeniden burada olmak çok güzel, burayı gerçekten çok özlemişim."

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