Dolar
32.23
Euro
34.99
Altın
2,355.80
ETH/USDT
3,781.40
BTC/USDT
67,598.00
BIST 100
10,677.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Muhammed Boztepe  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.

Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu
Yaratıcı aktivizm çalışmaları Gazzelilerin sesini dünyaya duyurdu
Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
MGK Bildirisi: PKK/KCK-PYD/YPG ve ona sağlanan destek bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edilecek

Benzer haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Rublev, ikinci tura çıktı

Roland Garros'ta Swiatek üst üste 3. kez şampiyonluk için korta çıkacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet