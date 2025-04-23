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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Fatih Çakmak  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

Ankara

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası ABD'li Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükselmişti.

Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi olmayı başaran 22 yaşındaki milli sporcu, İsviçreli Belinda Bencic'e ilk seti 6-0, ikinci seti de 6-2 kaybederek organizasyona veda etti.

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