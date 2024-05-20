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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde karşılaştığı Sırp Dejana Radanovic'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 236. sırasındaki Dejana Radanovic ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan Zeynep, 2. turda dünya 104 numarası Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'in karşısına çıkacak.

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