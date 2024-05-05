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Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Muhammed Boztepe  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergi, organizasyonun finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Dutra da Silva'yla karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Ergi Kırkın, kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu elde etti.

25 yaşındaki milli sporcu, bu zaferle ATP challenger seviyesinde turnuva kazanan dördüncü Türk tenisçi oldu.

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