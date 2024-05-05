RAMS Başakşehir konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yendi

İstanbul
İlk yarı
RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa arasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.
İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.
61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.
69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
"İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç oldu"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kasımpaşa teknik direktörÜ Sami Uğurlu, maçın başında üst üste yedikleri gollerin ilk yarıda kendilerini oyundan düşürdüğünü belirtti.
Maçın ikinci yarısına değişikliklerle başladıklarını vurgulayan Uğurlu, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarıya değişikliklerle daha arzulu başladık. Baskının şeklini değiştirdik diyebilirim. 2-1'i yakaladık, 2-2'yi yakalama şansımız vardı ama ondan sonra 3. golü yedik ve oyundan tamamen düştük. Bireysel hatalar olacak çünkü çok fazla genç oyuncuyla oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Kadrolarının geniş olmadığını ve çok fazla değişiklik şanslarının bulunmadığını aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:
"Bu mücadeleyi sonuna kadar veren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buraya gelene kadar çok mücadele ettiler. Ligin en az bütçeli 2 takımından biriydik sene başında. Yapılan işler kolay değil. Küçük bütçelere kurulan bu takımın 4-5 hafta kala 49 puanı olacak deseler birçok kişi inanmazdı diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi verdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün iyi oynamadık, hak eden takım Başakşehir'di."
"Çok zorlanarak çıktığımız bir maçta beklentimizin üzerinde bir oyun oynadık"
Basın toplantısında açıklamada bulunan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, arkalarındaki takımlarla aralarındaki farkı açma şansını iyi kullandıklarını belirtti.
İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Atan, "Çok mutluyuz. Ceza sahasına girmekten çekinmeyen, ikinci topları kovalayan bir takımla oynadık. Oyuncularım özellikle son 2 maçtır, geçen maç 3, bu maç tekrardan 3 oyuncum eksikti. Çok zorlanarak çıktığımız bir maçta beklentimizin üzerinde bir oyun oynadık. İlk 45 dakika muazzam oynadık. Bugün oyunun sadece 10-15 dakikası elimizden kaydı. 70-75 dakikayı çok iyi oynadık. Aldığımız net galibiyet bizi çok mutlu etti. Oyuncularımız Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini aktaran Atan, şunları kaydetti:
"Trabzonspor üçüncü olup kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Trabzonspor ile aramızdaki puan farkı 3. Üç final maçı var ve onlarla evimizde oynayacağız. O maçı kazanırsak ligi 3. bitirebileceğiz. Bu bizim için yazılacak en iyi senaryo. İlk 5'e girdiğimiz zaman Beşiktaş ya da Trabzonspor kupayı kazanırsa yine Avrupa'ya gidiyoruz. Heyecanımız büyük. Hayaller her geçen gün büyüdü ve bu hafta daha büyük bir hale geldi. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."
Atan, Pelkas'ın sakatlığının ciddi gibi gözüktüğünü de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.