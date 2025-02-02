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Spor

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi

A Mill Erkek Tenis Takımı, Meksika’yı mağlup ederek Davis Cup Dünya Grubu 1’e yükseldi.

Ceren Aydınonat  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

TED Spor Kulübü Tesisleri’nde, Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde çiftlerde Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti ile karşı karşıya geldi.

Milli tenisçiler, 1 saat 43 dakika süren müsabakadan 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Organizasyonun ilk gününde oynanan iki maçı da kazanan Türkiye, Meksika karşısında skoru 3-0’a getirdi ve Davis Cup Dünya Grubu 1’e yükseldi.

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