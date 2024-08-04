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Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta ikinci oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek finalde Burundili Sada Nahimana, yarı finalde de Fransız Emma Lene'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla Büyükakçay, finalde Belaruslu Kristina Dmitruk ile karşılaştı.

Rakibine 3-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilen Çağla, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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