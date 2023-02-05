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Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz'in Meksika'daki ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi

Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda çiftlerde milli tenisçi Berfu Cengiz-Sofia Sewing ikilisi şampiyon oldu.

Muhammed Boztepe   | 05.02.2023
Milli tenisçi Berfu Cengiz'in Meksika'daki ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz ve ABD'li Sofia Sewing ikilisi Meksika'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler kategorisinde iki numaralı seribaşı Suzan Lamens-Darja Semenistaja çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 6-1, 1-6, 12-10 yenen Berfu-Sewing çifti şampiyon oldu.

Berfu Cengiz, dün organizasyonun tekler finalinde Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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