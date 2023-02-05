Milli tenisçi Berfu Cengiz'in Meksika'daki ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi
Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda çiftlerde milli tenisçi Berfu Cengiz-Sofia Sewing ikilisi şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz ve ABD'li Sofia Sewing ikilisi Meksika'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler kategorisinde iki numaralı seribaşı Suzan Lamens-Darja Semenistaja çiftiyle karşılaştı.
Rakiplerini 6-1, 1-6, 12-10 yenen Berfu-Sewing çifti şampiyon oldu.
Berfu Cengiz, dün organizasyonun tekler finalinde Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.