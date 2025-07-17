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Spor

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Rhine-Ruhr bölgesindeki organizasyonda Muhammed Emir, poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 8.765 puan alarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Muhammed Emir, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

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