Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025'te gümüş madalya kazandı
Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Rhine-Ruhr bölgesindeki organizasyonda Muhammed Emir, poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 8.765 puan alarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Muhammed Emir, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
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