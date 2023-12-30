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Spor

Milli sürat patenci Toprak, ilk kez katılacağı Gençlik Olimpiyatları'nda iddialı

Milli sürat patenci Toprak Efe Eroğlu, ilk kez katılacağı 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yunus Hocaoğlu  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Milli sürat patenci Toprak, ilk kez katılacağı Gençlik Olimpiyatları'nda iddialı Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Çocukken televizyonda izlediği artistik patene ilgi duyup spora başlayan 16 yaşındaki Eroğlu, 11 yıldır buz üzerinde mücadele veriyor.

Sporculuğu 9 yıldır lisanslı olarak sürdüren Eroğlu, geçen yıl dünya şampiyonasında gösterdiği başarı sonrası 19 Ocak-1 Şubat 2024'te Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını etti.

Gençlik Olimpiyat Oyunları, kendileri ve Türkiye için bir ilk

Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda aynı zamanda sürat pateni branşında da Türkiye'yi ilk kez temsil edecek iki sporcudan biri olan Eroğlu, Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Organizasyonda iddialı olan Eroğlu, 12-14 Ocak 2024'te Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da buz üstünde altın madalya hedefiyle mücadele verecek.

Milli sporcu Toprak Efe Eroğlu, AA muhabirine, 2017 yılında Çekya'da düzenlenen müsabakaların ardından milli sporcu olmaya hak kazandığını söyledi.

Babasının spora başlamasında önemli rol oynadığını belirten Eroğlu, "Bu sporu ilk başta televizyonda artistik pateni olarak görmüştüm. Sonra babama bu sporun çok güzel ve eğlenceli olduğunu söyledim. Babam da sağ olsun beni kırmadı ve 'belki bu çocuk buradan ilerler' diye beni spora başlattı." dedi.

Eroğlu, ilk başlarda farklı kategoride spora başladığını ve sonrasında sürat patenine yöneldiğini anlatarak, "Bir sene figür yaptım, sonra short track branşını da görüyordum ama hangisini yapsam diye karar verememiştim. Short track yapmaya başladım, iyi ki de başlamışım. Şimdi burada ilerliyorum. Geçen Avrupa Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) normalde üçüncü olmuştum ama ne yazık ki penaltı olduğu için beşinciliğe kadar geriledim. En iyi başarım benim şu anda beşincilik." diye konuştu.

"Amacımız tabii ki altın madalya"

Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara katılacağını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nın ardından Gençlik Olimpiyatları var. Bu antrenmanlarla çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde katılım sağlamayı planlıyoruz. Geçen sene Dünya Gençler Şampiyonası'na üç sporcu gittik. Burada 1000 metrede iki sporcunun puanlarıyla toplanan bir kota. Diğer sporcu da 1500 metrede tek başına kota alarak ülkemiz tarihinde ilk defa kota almış olduk. Bu sayede Muhammet ve ben Gençlik Olimpiyatları'na gideceğiz. İnşallah önümüzdeki Gençlik Olimpiyatları'nda madalya ile dönerek ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Gençlik Olimpiyatları'na bu branşta Türkiye olarak ilk defa gideceğiz. Amacımız tabii ki altın madalya kazanmak ama madalya nasip olmazsa en iyi dereceyi yapmak istiyoruz."

Eroğlu, başarı için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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