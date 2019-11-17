Milli sporcular Para Badminton'da 2 madalya kazandı
Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil etti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 kategorisi karışık çiftler finalinde Fransız Mazur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek, gümüş madalyada kaldı.
SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde İlker Tuzcu ise Endonezyalı rakibi Suryo Nugroho'ya 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybedince bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.
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