Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,963.40
BTC/USDT
51,133.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Spor

Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu

Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu

Ankara

Pattaya kentinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu, tek kadınlar SL3 kategorisinde grup ve eleme aşamasını başarılı bir şekilde geçti. Yarı finalde Çin'den Zuxian Xiao'ya karşılaşan Halime Yıldız, rakibine 21-10 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenildi.

Milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı
TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı

Benzer haberler

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha

Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu

Halterde başarının sırrı, efsane sporcuları örnek almak

Halterde başarının sırrı, efsane sporcuları örnek almak
Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
"Kelebek" stilin şampiyon yüzücüsü, kulaçlarını milli takıma girmek için atıyor

"Kelebek" stilin şampiyon yüzücüsü, kulaçlarını milli takıma girmek için atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet