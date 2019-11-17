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Spor

Deniz Öncü Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezonda Red Bull KTM Tech3 Takımı ile Dünya Moto3 Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Ömer Hakan Kibar   | 17.11.2019
Deniz Öncü Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre genç sporcu, eski Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Red Bull KTM Tech3 Takımı ile sözleşme imzaladı.

Red Bull KTM Tech3 ile Moto3 Dünya Şampiyonası'na katılacağı için mutlu olduğunu belirten Deniz Öncü, "Her zaman tam zamanlı olarak Moto3’te olmak istemişimdir. Gelecek sene her yarışta gelişmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Red Bull KTM Tech3 Takım Müdürü Herve Poncharal ise "Sonunda Moto3 ekibimizin dizilişinin tamamını açıklayabiliriz. Deniz Öncü'nün, Ayumu Sasaki ile takım arkadaşı olacağını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu iki sürücü çok genç, çok yüksek bir potansiyele sahip." şeklinde görüşlerini paylaştı.






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