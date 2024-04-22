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Spor

Milli para badmintonculardan Paris 2024 kotası

Milli para badmintoncular Halime Yıldız ve Emine Seçkin, resmi olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Milli para badmintonculardan Paris 2024 kotası

Ankara

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Para badmintonda Halime Yıldız ve Emine Seçkin, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Toplam kota sayımız 56'ya yükseldi." denildi.

Bakan Bak'tan para badmintoncular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan Halime Yıldız ve Emine Seçkin'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para badmintonda milli sporcularımız Halime Yıldız ve Emine Seçkin'in, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandıkları haberini sevinçle öğrendim. Milli sporcularımızı ve elde edilen başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Halime Yıldız ve Emine Seçkin'e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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