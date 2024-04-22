Milli para badmintonculardan Paris 2024 kotası
Milli para badmintoncular Halime Yıldız ve Emine Seçkin, resmi olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Ankara
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Para badmintonda Halime Yıldız ve Emine Seçkin, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Toplam kota sayımız 56'ya yükseldi." denildi.
Bakan Bak'tan para badmintoncular için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan Halime Yıldız ve Emine Seçkin'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Para badmintonda milli sporcularımız Halime Yıldız ve Emine Seçkin'in, Dünya Badminton Federasyonu tarafından açıklanan dünya sıralamaları sonucuna göre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandıkları haberini sevinçle öğrendim. Milli sporcularımızı ve elde edilen başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Halime Yıldız ve Emine Seçkin'e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.