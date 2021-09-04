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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli sporcu Emine Seçkin, badmintonda bronz madalya mücadelesi verecek

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi yarı finalinde kaybeden Emine Seçkin, bronz madalya mücadelesi verecek.

Mutlu Demirtaştan   | 04.09.2021
Milli sporcu Emine Seçkin, badmintonda bronz madalya mücadelesi verecek

İstanbul

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan yarı final maçında Emine, Çinli Yutong Liu ile karşı karşıya geldi.

Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine 21-7 ve 21-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli sporcu, finale kalamadı.

Emine Seçkin, grup maçında mağlup ettiği Japon Yuma Yamazaki ile TSİ 12.30'da bronz madalya için karşılaşacak.

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