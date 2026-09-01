Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın 7’nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz ve dünyada kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: Dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın 7’nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz ve dünyada kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz." dedi.

Valilik ziyaretiyle temaslarına başlayan Bakan Bolat, Vali Recep Soytürk'ten kentteki çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgi aldı.

Ardından beyaz eşya sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, sektörün talep ve beklentilerini dinledi.

Bakan Bolat, daha sonra sahil dolgu alanında düzenlenen Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bolat, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun katılımcılar, firmalar ve ziyaretçiler için bereketli ve verimli geçmesini diledi.

Tekirdağ'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bolat, kentin nüfusunun her geçen gün arttığını kaydetti.

Tekirdağ'ın Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Bolat, fuara katılan iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin güzel bir birlik ve dayanışma tablosu sergilediklerini ifade etti.

Vatandaşlar da Bolat'ın konuşmasına alkışlarla destek verdi.

Pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Bolat, hükümet ve devlet olarak tarımsal üretimin desteklendiğini belirtti.

"Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi"

Bolat, Türkiye'nin sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde dünyada ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Türkiye'de üretilen birçok ürünün dünyada aranan ürünler arasında olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe hep dünyada ilk 10'ların içerisindeyiz. Tarım ürünlerimiz de lezzetiyle, o güzel tadıyla yine başta Avrupa olmak üzere aranan ve takdir gören ürünler arasında yer almakta. Bu sayede Avrupa'nın birinci tarım ülkesiyiz. 83 milyar dolar üretimle, 2002'de bu üretimimiz 23 milyar dolardı. Dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz ve dünyada kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz. Tabii tarımın yan kollarında da dünyada iyi sıralardayız. Mekanizasyonda 4’üncüyüz. Tarım makinelerinde ve birçok tarım ürününde de dünyada 1’inci, 2’nci, 3’üncü konumda ürünlerimiz var."

Bolat, bakanlığın destekleri hakkında bilgi verdi.

"Bu yıl tarım sektörümüzün ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 13,3 oldu"

Bu yılın verimli olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu yıl tarım sektörümüzün ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 13,3 oldu. Maşallah. 2026 yılının başından itibaren karlar, yağmurlar Rabbimize hamdolsun büyük bir bereket getirdi. Yeraltı suları, tarımsal sulama barajları, içme suyu barajları ve HES barajları suya doydu. Bu durum tarımsal üretimde de büyük artışlar meydana getirdi ve bu yılın sonunda inşallah göreceğiz ki tarımda yüzde 10’ların üzerinde çift haneli bir büyümeyi göreceğiz."

Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay birer konuşma yaptı.

Günay, konuşmaların ardından Bakan Bolat'a plaket takdim etti.

Ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bolat ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Açılışa, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ve Cem Avşar da katıldı.