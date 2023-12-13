Dolar
29.06
Euro
31.37
Altın
1,981.03
ETH/USDT
2,181.10
BTC/USDT
41,187.00
BIST 100
7,625.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor

Trafik kazasının ardından felç kalan ve tedavi için gittiği Almanya'da para badminton sporuyla tanışan Avni Kertmen, hem Almanya hem de Türkiye adına kazandığı başarılarla örnek oluyor.

Zekeriya Karadavut  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Kertmen'in hayatı 24 yaşındayken Giresun'da iş dönüşü geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kaza sonrası belden aşağısı felç olan ve yaklaşık bir yıl Türkiye'de tedavi gören Kertmen, gurbetçi ağabeyinin çağırması üzerine Almanya'ya gitti.

Bu ülkede de tedavi gören ve bir Alman arkadaşının tavsiyesiyle 1999'da para badmintonla tanışan Kertmen, spordaki başarısını 1-3 Aralık'ta Aksaray'da Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda da tek erkekler ve karışık çiftlerde birinci olarak sürdürdü.

Spor hayatının en önemli yerinde

61 yaşındaki Avni Kertmen, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını, sporla hayatının değiştiğini dile getirdi. Sporun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Kertmen, şöyle konuştu:

"2003, 2007'de Almanya adına, 2009 ve 2011'de Türkiye adına dünya şampiyonu oldum. 7 Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Engel tanımadım. Engelli vatandaşlarımız sadece badminton değil, hangi branşı seviyorlarsa onunla ilgilensin. Para badminton benim için çok iyi oldu, birçok insanla tanıştım ve çok ülke gezdim. Önemli olan spor yapmak. Engellilerin spora katılması gerekiyor. Hayatım elverdiği sürece spor yapmaya devam edeceğim."

Kertmen, başarılarını sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, darbeci helikopter pilotlarına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı
Depremde anne ve 3 çocuğunun öldüğü Hatay'daki 4 katlı bina ruhsatsız çıktı
Kritik madenler ve nadir toprak elementleri karbon emisyonunu azaltabilir
Adıyaman'daki geçici barınma merkezlerinde kış tedbirleri artırıldı
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu

Benzer haberler

Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor

Dünya şampiyonu para badmintoncu Avni Kertmen, başarılarıyla engel tanımıyor

Aksaray'da tek başına yaşadığı köyde kışın zorluklarına rağmen mutlu olmasını biliyor

Para badminton Türkiye şampiyonu Kübra Çevik, yeni başarılara gözünü dikti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet