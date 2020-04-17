Euro
7.45
Dolar
6.87
BIST 100
98,352.26
Altın
1,686.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor

Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına online antrenmanlarla hazırladıklarını söyledi.

Fatih Gazioğlu   | 17.04.2020
Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Ankara

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik online egzersiz programı hazırladıklarını belirtti.

Abdurrahman Akyüz, antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "İptal edilmeseydi normalde bu ay Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ile Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonası yapacaktık. Yine önümüzdeki aylarda Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası vardı. Hepsi iptal edildi. Ancak biz yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların evlerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Akyüz, "Biz de kendilerine online antrenman desteği veriyoruz. Her gün saat 18.00-19.00 saatlerinde bir antrenör veyahut mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz ekran karşısında diğer sporcularımıza antrenman yaptırıyor. Bunu izleyen sporcularımızda aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, wushu sporunun dünyanın en faydalı sporlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Wushu evde yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Yine Çigong ile Taichi branşımızda öyle. Biz bu online yayınlarımıza başladığımızda sporcularımıza ilk olarak Çigong antrenmanı yaptırdık. Mesela Taichi sporunu herkes yapabilir. Bunun için 20 metrekarelik bir oda yeterli. Bu süreç içerisinde herkesin evinde en az 2-3 saat vakit ayırıp spor yapması gerek."

"Evde olmak spor yapmaya engel değil"

Abdurrahman Akyüz, salgın süreci bitiminde önlerinde aralarında Dünya Şampiyonası'nın da bulunduğu çok sayıda önemli turnuvanın olduğunu anımsatarak, tüm sporcuların formlarını muhafaza etmek zorunda olduğunu aktardı.

Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde olmak spor yapmaya engel değil. 'Evde Kal, Spor Yap' şiarıyla hareket ediyoruz. Şu an Batman, İstanbul, Sakarya, Trabzon, Sivas'tan Muğla'ya kadar birçok ilimizdeki sporcularımıza online antrenman yaptırıyoruz. Bazı antrenörlerimiz de telekonferans yoluyla öğrencilerini çalıştırıyor. Antrenmanlarla sporcularımıza yönelik başlattığımız bu sistemi toplantılarımızda da uygulayacağız. İl temsilcilerimiz ile diğer kentlerdeki antrenör arkadaşlarımız ile de bu yolla görüşeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Almanya Sağlık Bakanı: Salgın şimdilik yeniden kontrol altında
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 958'e yükseldi
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı

Benzer haberler

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında

Kovid-19 sonrası Afrika’yı neler bekliyor: Kıtanın avantajları ve dezavantajları

Koronavirüsü yenen polis memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu

Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı
DSÖ: ABD'nin kararı Afrika'da sıtma ve AIDS ile mücadeleyi etkileyecek

DSÖ: ABD'nin kararı Afrika'da sıtma ve AIDS ile mücadeleyi etkileyecek