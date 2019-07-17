Milli sporcu Sibel Çam dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sibel Çam, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda dünya ikincisi oldu.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sibel Çam'ın, 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandığı bildirildi.
Organizasyonda Çinli Miaoyu Han 126 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olurken, Mısır'dan Amal Mahmoud 123 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.