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Spor

Milli sporcu İsmail Keleş, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak   | 29.01.2023
Milli sporcu İsmail Keleş, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jakarta kentinde devam eden organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Yusuf Dikeç 577 puanla. 4. sırada, İsmail Keleş ise 575 puanla 6. sırada yer alarak, final müsabakasında yarışma hakkı elde etti.

Finalde rakibine kaybeden İsmail Keleş, 14 puanı bularak gümüş madalya kazandı, diğer milli sporcu Yusuf Dikeç ise organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Buğra Selimzade ise 571 puanla 14. sırada yer aldı.


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