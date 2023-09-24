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Spor

Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu, Ercan Çakar  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Ankara

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.

Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milli güreşçi Ali Cengiz'i kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcumuz Ali Cengiz'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, milli güreşçi Ali Cengiz'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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