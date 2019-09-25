Euro
6.23
Dolar
5.69
BIST 100
102,618.40
Altın
1,504.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı

S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu, altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 25.09.2019
Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı

İstanbul

Milli sporcu Dilara Uralp, S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.

Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a kutlama mesajı

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli sörfçü Dilara Uralp'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuyu kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'da devam eden S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarısından dolayı Dilara Uralp'ı kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı

Milli sörfçü Dilara Uralp olimpiyat vizesini aldı

Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı

Milliler badmintonda Tokyo 2020'ye bir adım daha yaklaştı