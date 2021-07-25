Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılanıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 4 milli sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 disiplinde finale yükselmesinin gururunu yaşadığını belirtti.

Emrah Oktay   | 25.07.2021
Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

İstanbul

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihimizde olimpiyatlarda finalimiz yokken bir günde yedi final hakkı elde ettik. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Sporcularımız bugüne kadar başardıklarıyla milletimizin yüzünü güldürdü, finallerde sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de mücadele eden milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, 7 disiplinde birden finale çıkarak tarihi bir başarı elde etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

Cimnastikte olimpiyat finallerinin gururu yaşanıyor

Milli tekvandocu Hakan Reçber bir üst tura yükselme şansını kaybetti

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün altın madalya şansını kaybetti

Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu

Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu
Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Yuto Horigome kazandı

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Yuto Horigome kazandı
Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı

Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı