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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.

Metin Arslancan   | 25.09.2019
Fenerbahçe Beko Stimac'a lisans çıkardı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon takım kadrosunda yer aldı.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye'de Eskişehir Basket, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu Türk Telekom'da tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'la 3 aylık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen Vladimir Stimac ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.


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