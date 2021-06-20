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Spor

Milli sporcu Emel Dereli, kadınlar gülle atmada olimpiyat kotası aldı

Milli sporcu Emel Dereli, kadınlar gülle atmada 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Musa Samur   | 20.06.2021
Milli sporcu Emel Dereli, kadınlar gülle atmada olimpiyat kotası aldı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda "Emel Dereli'den Tokyo 2020 Kotası! Milli sporcumuz Emel Dereli, Romanya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig’de kadınlar gülle atmadaki 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı." ifadelerine yer verdi.

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