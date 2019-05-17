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Spor

Boksta hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almayı hedeflediklerini söyledi.

Bilal Kahyaoğlu   | 17.05.2019
Boksta hedef olimpiyat madalyası

Kastamonu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksörlerin sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

2020 Olimpiyatları'nın Tokyo'da düzenleneceğini belirten Gözgeç, "Olimpiyatların dışında Avrupa, dünya ve tüm şampiyonalarda madalyalarımız fazlasıyla var. Tokyo'da olimpiyat madalyası almak istiyoruz. Kadınlarda ve erkeklerde dünya sıralamasında ilk 10 ülke içindeyiz." dedi.

Kadın boksunda çok iyi durumda olduklarına işaret eden Gözgeç, şöyle devam etti:

"Kadınlarda da bu sene dünya ve Avrupa şampiyonası, olimpik kota müsabakaları var. Onlar da çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Daha önce olimpiyatlardaki kota kadınlarda 3, erkeklerde 10 sıkletti. Cinsiyet eşitliğinden dolayı benim de içinde bulunduğum teknik kurul ve Dünya Boks Birliğinin almış olduğu kararlar doğrultusunda kadınlar 5 sıklete çıktı, erkeklerde 8 sıklete indi. Dolayısıyla olimpiyatlarda 2020'de mutlaka madalya almak istiyoruz. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor."

Gözgeç, milli takımın genç oyunculardan oluştuğunu vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde ilk olarak çalışmaya başlayanlar, 2020 olimpiyatlarında deneyim kazanacak. Bunlar, 2024 olimpiyatlarında takım olma yolunda yetişkin boksörler olacaklar." ifadelerini kullandı.

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