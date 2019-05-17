Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.06
BIST 100
86,972.12
Altın
1,287.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de sıradaki durak Fransa

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yunus Kaymaz   | 17.05.2019
MotoGP'de sıradaki durak Fransa

Istanbul

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Helmets Fransa Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 67

4. Valentino Rossi (İtalya): 61

5. Danilo Petrucci (İtalya): 41


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı

Benzer haberler

Sarı yeleklilerin eylemlerinde polis şiddetinin bilançosu

Sarı yeleklilerin eylemlerinde polis şiddetinin bilançosu

MotoGP'de sıradaki durak İspanya

'ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararını endişeyle not ettik'

İspanya'da kazanan Marquez

İspanya'da kazanan Marquez
'İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici'

'İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici'
'Fransa PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli'

'Fransa PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli'