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Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve kadınlarda şampiyonlar yarın belli oluyor.

Yunus Kaymaz   | 17.05.2019
Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

İstanbul

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın oynanacak iki final mücadelesiyle erkekler ve kadınlarda şampiyonluk kupası sahibini bulacak.

Max-Schmeling-Halle'de oynanacak kadınlar finalinde, TSİ 17.00'de İtalyan takımları Igor Gorgonzola ile Imoco Volley karşı karşıya gelecek.

Erkekler finalinde ise Rusya'nın Zenit Kazan ile İtalya'nın Cucine Lube takımları aynı salonda TSİ 20.00'de karşılaşacak.

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