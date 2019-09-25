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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin derbide tek hedefi galibiyet

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaplan, "(MKE Ankaragücü derbisi) Yedi yıl aradan sonra oynanacak ilk derbiyi kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk üç puanımızı bu maçta almak istiyoruz." dedi.

Halil Ibrahim Avsar   | 25.09.2019
Gençlerbirliği'nin derbide tek hedefi galibiyet

Ankara

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Osmaniyespor ile yarın Eryaman Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Kaplan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi kupa maçı ve 29 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaplan, kupa maçında kadroda rotasyona gideceklerini belirterek, "Önümüzde iki maç var. Öncelikle kupa maçımızı geçmemiz lazım. Antrenman ve maç eksiği olan bazı arkadaşlarımız var. Genç oyuncuları da tercih ederek karma bir takım çıkarmayı düşünüyoruz. Kupada ilk hedefimiz tur atlamak." diye konuştu.

Kupa maçının ardından tamamen başkent derbisine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Kaplan, "Başkentimizin iki güzide kulübü karşılaşacak. Bana göre iki çınar kulüp. İki tarafta da yaklaşık 20 yıla yakın çalıştım. Taraftarlar, camialar açısından da önemli bir maç. Centilmence bir maç olacağını, dostluk içerisinde geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan, iki takımın da puana ihtiyacının bulunduğuna işaret ederek, "Beş puanlı Ankaragücü, iki puanlı Gençlerbirliği var. Biz kazanmak istiyoruz. Cesaretli futbolumuzu bu maçta da sahaya yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde galibiyetle tanışmak istediklerini dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"TSYD Ankara Kupası'nda iyi oynamıştık. MKE Ankaragücü'nü yenerek kupayı kazanmıştık. Ancak sonuçta ona hazırlık maçı gibi bakabiliriz. Bu, puan maçı. İki kulüpte bu derbileri yaşayan birisi olarak bu derbilerin nasıl geçeceğini biliyorum. Gençlerbirliği olarak hedefimiz 3 puan. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Geçen sezon orada ikinci devre hep beraber güzel işler yaptık. Bu sezon Gençlerbirliği'ndeyiz. Yedi yıl aradan sonra oynanacak ilk derbiyi kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk üç puanımızı bu maçta almak istiyoruz."

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